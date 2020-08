Fortnite X Marvel, Skin di Thor, Wolverine ed altro: le novità in arrivo secondo i rumor

Nel corso degli ultimi mesi, le collaborazioni tra Fortnite: Battaglia Reale e l'universo dei fumetti sono state particolarmente numerose. Una tendenza che, a quanto pare, non sembra intenzionata a rallentare.

Piuttosto a sorpresa, infatti, i vertici di Epic Games hanno annunciato uno speciale evento in game Fortnite X Marvel, che segnerà il passaggio dalla Stagione 3 all'ormai imminente Stagione 4 del Capitolo 2 del battle royale. Quest'ultima aprirà ufficialmente i battenti il prossimo giovedì 27 agosto, innescando, come di consueto, una spirale di novità lungo la mappa dell'isola di gioco.

Secondo quanto previsto in precedenza dai dataminer, sembra che Thor sia in dirittura di arrivo in Fortnite. Il Dio del Tuono della mitologia norrena potrebbe tuttavia essere in buona compagnia. A segnalare quest'eventualità è il noto insider attivo su Twitter come "HYPEX". Secondo quanto riportato da quest'ultimo in un cinguettio, alcune sue fonti gli avrebbero riferito alcuni dettagli legati alla Stagione 4 di Fortnite: Battaglia Reale. Nello specifico, si segnala:

L'arrivo di un nuovo punto d'interesse legato alla Marvel o a Thor;

legato alla Marvel o a Thor; La pubblicazione di una Skin a tema Wolverine ;

; L'introduzione di una Skin che vederebbe l'iconica skin Banana dotarsi di artigli, per divenire una sorta di " Wolverine Banana ";

"; La possibilità di recuperare pagine di fumetti nelle varee aree della mappa;

Al momento non vi sono conferme ufficiali in merito, ma per scoprire se isi riveleranno corretti sarà sufficiente attendere il 27 agosto.