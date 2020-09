Fortnite x Marvel: la Stagione 4 accoglie le Stark Industries, nuova area!

Mentre Fortnite accoglie l'aggiornamento 14.10 rendendo temporaneamente offline i server, i dataminer attivi sul free-to-play sono già impegnati nell'analisi dei nuovi contenuti.

Sin dall'esordio della Stagione 4 del titolo, interamente dedicata all'immaginario supereroistico Marvel, sono stati molteplici i leak che hanno anticipato l'introduzione di nuovi contenuti all'interno di Fortnite. Un trend che non sembra destinato a rallentare, man mano che la lotta con il pericoloso Divoratore di Mondi procede senza sosta alcuna.

Ebbene, sembra proprio che con il nuovo aggiornamento troveranno conferma parte dei rumor che volevano l'arrivo di una nuova area in Fortnite. Come potete verificare in calce a questa news, sono infatti diversi i dataminer che segnalano l'imminente comparsa di un nuovo punto d'interesse nell'isola di gioco. Nello specifico, le Stark Industries si starebbero preparando a farsi strada nella mappa di Fortnite: Battaglia Reale, pronte a supportare l'azione di contrasto a Galactus condotta dai supereroi. Addirittura, sembra essere trapelato con anticipo anche il trailer di presentazione della nuova location, che potete visionare direttamente in calce a questa news.



In attesa che Fortnite ritorni operativo per avere conferma definitiva, ricordiamo che a partire dalla giornata di venerdì 11 settembre non sarà più possibile eseguire l'accesso all'account Epic Games tramite Apple ID.