Fortnite X Marvel, Stagione 4: fumetti e portali attivi ora nella mappa! Leak per le skin

Di recente, i vertici di Epic Games hanno confermato che la Stagione 4 del battle royale prenderà il via in seguito all'avvio di un ambizioso evento crossover Fortnite X Marvel.

Al momento non è ancora del tutto chiaro quali conseguenza porterà con sé, ma sembra proprio che nel mondo di gioco qualcosa si stia già muovendo. In particolare, hanno fatto la propria comparsa in game nuove pagine di fumetto, che immortalano Thor e Galactus. I due personaggi dell'universo a fumetti Marvel sembrano pronti per uno scontro frontale e l'isola di Fortnite sembra starsi preparando al loro arrivo. Diversi giocatori, come potete visionare in calce, stanno infatti segnalando l'attivazione di nuovi portali nel battle royale: che siano la porta d'ingresso dalla quale giungeranno il Dio del Tuono e il Divoratore di Mondi?



In attesa dell'appuntamento con l'inizio della Stagione 4 di Fortnite, alcune delle Skin faranno parte del Pass Battaglia potrebbero essere già state scoperte dai dataminer. Questi ultimi, in particolare, hanno condiviso segnalazioni legate ai seguenti personaggi Marvel:

Thor (Avengers);

Groot (Guardiani della Galassia);

Tempesta (X-Men);

Iron Man (Avengers);

Dottor Destino;

Galactus;

Wolverine (X-Men);

Ovviamente, non vi saranno conferme ufficiali in merito sino al prossimo. Per scoprire se le previsioni sulle Skin di Fortnite X Marvel si riveleranno esatte sarà dunque necessario attendere ancora qualche giorno.