Fortnite x Marvel Zero War: il codice per una skin gratis di Spider-Man nel primo numero

Nel corso del pomeriggio è stato finalmente svelato l'elenco delle ricompense che verranno incluse in ogni numero del fumetto Fortnite x Marvel Zero War, in arrivo in tutte le fumetterie tra qualche settimana.

Sembrerebbe che il funzionamento di queste ricompense sia il medesimo visto con Fortnite x Batman Punto Zero: in ogni numero sarà incluso un solo elemento di un set in arrivo nel negozio e chi riscatterà la ricompensa potrà acquistare il resto del set con un forte sconto. Possiamo quindi ipotizzare che nelle prossime settimane potremo acquistare nuove versioni di Wolverine, Spider-Man e Iron Man.

Ecco l'elenco completo delle ricompense di Fortnite x Marvel Zero War:

Numero 1 (8 giugno 2022): nuova skin di Spider-Man

Numero 2 (13 luglio 2022): copertura per armi e veicoli a tema Iron Man

Numero 3 (17 agosto 2022): piccone di Wolverine

Numero 4 (31 agosto 2022): spray

Numero 5 (28 settembre 2022): schermata di caricamento

Sebbene in molti sperano che la skin in questione sia quella di Spider-Man 2099, avvistata su una delle variant cover, è molto più probabile che la skin gratis col primo numero sia lo Spider-Man classico visto nel trailer ufficiale del fumetto. In ogni caso non si esclude il futuro arrivo di Spider-Man 2099 in Fortnite, magari in prossimità del lancio del nuovo film d'animazione con protagonista Miles Morales. Vi è anche la possibilità che la skin segreta del fumetto, che si ottiene riscattando tutti e sei i codici, sia proprio la versione futuristica dell'Uomo Ragno.

Vi ricordiamo che è già possibile prenotare il volume unico del fumetto Fortnite X Marvel Zero War su Amazon, sebbene non siano ancora stati aperti i preorder sei numeri singoli. In ogni caso il volume unico conterrà i codici per sbloccare tutte le ricompense, inclusa quella che si ottiene riscattando ognuno dei codici presenti nei singoli numeri.