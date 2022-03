Fortnite x Marvel Zero War: al via i preorder del fumetto, include codici per skin gratis

A distanza di qualche settimana dall'annuncio del fumetto Fortnite x Marvel Zero War, che ci narrerà nuove avventure dei sopravvissuti del battle royale e dei supereroi della casa delle idee, ecco che aprono i preorder del volume unico che conterrà tutte le storie in arrivo prossimamente.

Per chi non lo sapesse, infatti, la serie a fumetti arriverà sul mercato prima con i numeri individuali e, qualche settimana più tardi rispetto alla pubblicazione dell'ultimo capitolo, verrà reso disponibile anche il volume unico con copertina rigida che racchiude l'intera storia relativa a Zero War. Come ben saprete, ogni numero includerà un codice per scaricare skin gratis e altri elementi cosmetici, invece il volume unico include un codice che permette di riscattare in un solo colpo tutti i contenuti gratuiti.

Ecco di seguito il link per procedere al preorder del volume unico del fumetto su Amazon:

Va precisato che la versione attualmente in vendita del volume unico del fumetto è in lingua inglese ma che il codice al suo interno è valido anche per i videogiocatori italiani, i quali potranno riscattarlo tramite il sito ufficiale. Se siete interessati all'oggetto, vi invitiamo a procedere già da ora al preorder: la scorsa serie, dedicata a Batman, andò a ruba al lancio e sono trascorsi mesi prima che si potessero trovare i vari numeri online e nelle fumetterie.