Fortnite x Metal Gear Solid, Snake non è solo: anche Raiden si getta nella mischia

I leak degli scorsi giorni sulla skin di Raiden di Metal Gear Solid in Fortnite si rivelano veritieri: anche il protagonista di Metal Gear Solid 2 si prepara a sbarcare nel celebre Battle Royale di Epic Games, pronto a combattere al fianco di <Solid Snake già presente nell'attuale Battle Pass.

Un breve teaser trailer conferma quanto il crossover tra Fornite e Metal Gear Solid sia ancora più profondo di quanto inizialmente immaginato, grazie alla presenza dei due iconici personaggi principali della serie Konami. Il filmato ci mostra in azione non solo Snake, sia da giovane che in versione Old Snake come visto in Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, ma anche lo stesso Raiden con la mimetica stealth vista nel secondo capitolo, con tanto di modello alternativo con la maschera da sub indossata al momento di infiltrarsi nella Big Shell.

Il trailer è in ogni caso una vera e propria celebrazione di Metal Gear Solid: tra Metal Gear Mk. II, la stealth camo e le leggendarie scatole di cartone dentro le quali nascondersi, di certo Fortnite sta dando al brand il giusto tributo che merita. Restando sempre in tema, ecco come sbloccare le skin di Solid Snake e Old Snake in Fortnite, in modo così da giocare vestendo i panni dell'amatissimo protagonista della serie.