Fortnite X Moncler, le skin speciali disponibili: il battle royale non rallenta

Tra gli speciali contenuti a tema Naruto disponibili in Fortnite e la nuova collaborazione Fortnite X Radiohead, sembra che il battle royale miri a concludere il 2021 in grande stile.

Il free to play sta infatti ospitando una eccezionale quantità di eventi speciali, dedicati ai più disparati brand internazionali. Alla rassegna, si è unito ora anche Moncler, celebre marchio di abbigliamento. Grazie ad una collaborazione con quest'ultimo, Epic Games ha potuto introdurre sull'isola di Fortnite: Battaglia Reale una serie di contenuti a tema. Tra questi, spiccano in particolare i seguenti item:

Outfit di Andre e Renee;

Dorso decorativo Ombrel-Tubo;

Piccone Ombrel-AScia;

Deltaplano Para-Pluie;

Per presentare l'estetica delle nuove skin, Epic Games ha pubblicato un trailer dedicato alla collaborazione tra Fortnite e Moncler, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



L'evento speciale è divenuto operativo con la giornata odierna, con gli item di personalizzazione ora disponibili all'interno del Negozio Oggetti del free to play. Tutti gli elementi introdotti dalla collaborazione si ispirano alla collezione 6 Moncler 1017 Alyx 9SM realizzata dallo stilista Matthew Williams. Dettaglio interessante, l'estetica degli outfit muta a seconda dell'altitudine alla quale si trova il giocatore, scurendosi in prossimità della vetta e schiarendosi con il ritorno al livello del mare. Acquistando il bundle Moncler classico, i giocatori potranno sbloccare anche la schermata di caricamento La Vetta.