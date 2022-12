Fortnite x My Hero Academia: come completare tutte le sfide e ottenere uno zaino gratis

Oltre alla miriade di oggetti a tema My Hero Academia in vendita nel negozio di Fortnite, sono disponibili anche alcune sfide che si possono completare per ottenere esclusivi oggetti dedicati all'anime. Ecco come portarle a termine tutte ed ottenere l'emoticon e il dorso decorativo di MHA.

Incarichi della Settimana 1

Recupera i manichini da addestramento in acqua (0/6) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa è probabilmente la sfida più impegnativa di quelle proposte con l'evento di My Hero Academia, poiché dovrete andare in giro per la mappa ad interagire con sei diversi manichini che galleggiano in altrettanti specchi d'acqua. Qui sotto trovate un'immagine della mappa con sopra indicate le posizioni dei sei oggetti, da trovare anche in partite diverse. Una volta vicini all'obiettivo, vi spunterà un'icona sulla mappa che vi aiuterà a trovarlo più facilmente.

Danneggia avversari con esplosivi (0/500) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa seconda missione dell'evento crossover non è particolarmente complessa, a meno che non decidiate di accumulare i 500 punti danno con le granate. Il metodo più rapido per completare la sfida è quello di ritrovare un Lancia palle di neve in una partita della modalità Rissa a Squadre: i proiettili dell'arma natalizia contano come esplosivi e vi basterà eliminare 5 giocatori con questo strumento di morte per completare la sfida.

Ottieni lo Smash di Deku (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa sfida è davvero semplice, poiché il suo completamento è legato esclusivamente alla raccolta di questo speciale oggetto dell'evento. Se volete andare a colpo sicuro, potete acquistare lo Smash di Deku presso uno dei due distributori automatici che lo vendono: uno si trova poco più a nord de La Cittadella, l'altro è invece nella porzione nord-ovest di Distese Deliranti. In alternativa, potete trovare l'arma nelle speciali casse di rifornimento che piovono dal cielo in tutte le modalità e che hanno la forma di All Mighty.

Tempo in volo usando un Martello onda d'urto (0/2) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per completare questa sfida dovete accumulare tempo in aria utilizzando l'attacco secondario del martello, che permette di muoversi velocemente. Un trucchetto per completare rapidamente la sfida consiste nel procurarsi un Martello Onda d'Urto e uno Smash di Deku: utilizzate il martello per scagliarvi in aria e, mentre siete sospesi, attivate il potere del guanto per fare in modo che tutto il tempo trascorso durante l'animazione dell'attacco venga conteggiato per la missione.

Incarichi della Settimana 2

Elimina un avversario mentre sei sulla neve o sul ghiaccio (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Non si tratta di una sfida molto complessa, visto che non occorre fare altro che eliminare un altro giocatore nella porzione della mappa coperta dalla neve. Potrebbe essere una buona idea quella di atterrare a Bastione Brutale o a Laboratori Laconici. In alternativa, potete giocare la modalità Rissa a Squadre sperando che il cerchio si chiuda proprio nell'area coperta da ghiaccio o neve.

Distruggi strutture con il fuoco (0/10) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa sfida è quasi immediata, poiché non serve fare altro che procurarsi un barattolo di lucciole e lanciarlo all'interno di un edificio in legno per far sì che le strutture si distruggano, facendovi completare la missione.

Scatta per 1000 metri sotto l'effetto del Succo Schiaffoso (0/1.000) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per completare questo obiettivo dovete innanzitutto attivare gli effetti del Succo Schiaffoso, il quale può essere trovato sia all'interno di bottiglie con del liquido giallo che nelle bacche gialle che si possono raccogliere e mangiare in vari punti della mappa. Dopo aver mangiato o bevuto l'oggetto, iniziate a correre per accumulare progressi nella sfida. Ripetete il tutto, anche in match diversi, fino ad accumulare un totale di 1000 metri in corsa.

Visita luoghi indicati diversi (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Non c'è molto da dire, visto che il completamento di questa sfida è legato al raggiungimento di tre diversi punti d'interesse con un nome sulla mappa, anche in partite diverse.

Esegui un'emote a meno di 25 metri da un avversario (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Se volete andare sul sicuro, potete completare questa sfida nella modalità Rissa a Squadre, dov'è molto comune ritrovarsi a meno di 25 metri di distanza da un nemico. Avvicinatevi all'avversario ed eseguite una qualsiasi emote presente nel vostro armadietto per completare la missione e procedere oltre.

Recupera salute o scudi (0/300) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Altra sfida davvero semplice, poiché ruota attorno al recupero di salute e scudi. Vi basterà bere pozioni scudo piccole (25 punti) o grandi (50 punti) per accumulare progressi e, per velocizzare il tutto, potreste accendere un falò e danneggiarvi col fuoco per poi lasciarvi curare dal suo calore.

Sfide Modalità Creativa (Codice Isola: 1917-7775-5190)

Aiuta a eliminare gli avversari nella Palestra Addestramento Eroe (0/5) - Ricompensa: Spray di Deku

Per ricevere il primo spray basta avviare una partita nella modalità a tempo di My Hero Academia nella modalità creativa di Fortnite ed eseguire un totale di 5 assist: in poche parole, basta danneggiare un nemico per poi farlo eliminare ad un compagno.

Ottieni punti accumulando Punti per il salvataggio nella Palestra Addestramento Eroe (0/25) - Ricompensa: Spray di All Mighty

La seconda sfida nella modalità creativa può essere completata anche avviando una lobby privata, visto che è sufficiente catturare cinque diversi punti di controllo, la cui conquista conferisce cinque punti.

Completare quattro di queste sfide vi farà ottenere l'emoticon Guanto di Deku, invece il completamento di otto sfide vi garantirà l'accesso al dorso decorativo gratuito chiamato Mantello dello Yuei.

