Fortnite x My Hero Academia: si livella subito con le nuove missioni di settembre

Dopo l'esordio dei contenuti di Fortnite: Ultima Spiaggia, è tempo di dare il benvenuto sull'isola anche agli eroi protagonisti del mondo di My Hero Academia.

Il manga firmato da Kohei Horikoshi torna infatti azione nel free to play di Epic Games, grazie a una collaborazione dedicata. Introdotto con il trailer che trovate in apertura, l'evento speciale vede al centro della scena Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima e Mina Ashido, con i tre aspiranti eroi pronti a scatenare il proprio quirk in Fortnite: Battaglia Reale. Per l'occasione, Todoroki offre in prestito ai giocatori l'abilità Muro di Ghiaccio, con la quale respingere gli avversari e far perdere loro l'equilibrio. Non potevano inoltre mancare gli speciali poteri di Deku, con il protagonista di My Hero Academia che non vede l'ora di scatenare lo Smash.



I giocatori di Fortnite: Battaglia Reale hanno inoltre l'opportunità di guadagnarsi rapidamente un nuovo livello. Completando almeno sei incarichi di Deku e Todoroki, sarà infatti possibile accumulare PE sufficienti a salire immediatamente di un livello. L'iniziativa resterà attiva sino alla giornata di martedì 26 settembre.



In attesa dell'arrivo di una modalità survival open world in Fortntie: Battaglia Reale, la collaborazione con My Hero Academia porta con sé anche tanti costumi e oggetti a tema.