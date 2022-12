Fortnite x My Hero Academia: svelate tutte le skin dell'evento, c'è anche All Mighty

A partire dalle ore 15:00 del fuso orario italiano di oggi, Fortnite Capitolo 4 accoglierà una corposa serie di novità dedicate a My Hero Academia. Scopriamo insieme quali sono le skin e i contenuti in arrivo.

Per quello che riguarda gli elementi cosmetici in arrivo nel negozio, la partnership fra Epic Games e Crunchyroll farà debuttare nel negozio oggetti un totale di quattro set cosmetici, con ciascuno che include un costume e una serie di elementi aggiuntivi come deltaplani, dorsi decorativi e picconi.

Ecco di seguito i set di My Hero Academia in arrivo nel negozio di Fortnite:

Izuku Midoriya

Katsuki Bakugo

Ochaco Uraraka

All Might (include l'emote per la trasformazione)

Come tutte le collaborazioni di un certo livello, anche questa permetterà ai giocatori di ottenere ricompense gratis completando un set di sfide a tempo limitato: si tratta in questo caso dell'emoticon Guanto di Deku e del dorso decorativo 'Mantello U.A.'. Durante l'evento sarà inoltre possibile utilizzare un'arma esclusiva e vedere cadere dai cieli dell'isola le casse di rifornimento a tema All Mighty.

In attesa di scoprire quale sarà la prossima collaborazione, vi ricordiamo che tra poche ore si potrà vincere un milione di dollari con l'evento Fortnite x MrBeast.