Fortnite X Naruto, il battle royale ci 'crede': l'evento a tema è disponibile

Mentre i server di Fortnite: Battaglia Reale sono ancora offline, il team di Epic Games ha deciso di presentare ufficialmente il nuovo evento speciale in programma sull'isola di gioco.

Dopo aver accolto supereroi Marvel e DC, pericolosi villain ed eroi videoludici di ogni genere, dai protagonisti della serie Horizon, God of War e Resident Evil, è ora il turno di una nuova partnership legata al mondo del fumetto giapponese. Direttamente dall'opera del mangaka Masashi Kishimoto, i personaggi principali della serie di Naruto sono pronti a fare il proprio ingresso sull'isola di gioco.

Per annunciare la collaborazione, il team di sviluppo del free to play ha pubblicato un immancabile trailer dedicato. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato conferma l'avvio dell'evento "Believe" - "Credici", introdotto dal nuovo aggiornamento 18.40 di Fortnite: Battaglia Reale. Al momento, non ci sono ancora molti dettagli su quelle che saranno le attività proposte dal crossover, ma il trailer conferma che Naruto Uzumaki non sarà l'unico protagonista dell'evento. Insieme al giovane, l'isola di gioco potrà infatti ospitare l'intera Squadra 7, con Sasuke Uchiha, Sakura Haruno e Kakashi Hatake pronti ad affrontarsi nel battle royale.



Maggiori dettagli saranno disponibili al momento della riattivazione dei server di gioco di Fortnite: Battaglia Reale.