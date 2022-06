Fortnite x Naruto: come ottenere copertura e deltaplano gratis con l'evento The Nindo

Naruto è nuovamente approdato in Fortnite Capitolo 3 grazie all'evento The Nindo, durante il quale i giocatori non solo potranno acquistare le skin della serie di anime e manga, ma anche completare un set di sfide per ottenere ricompense gratuite.

L'evento The Nindo è un evento web e, come al solito, prevede l'adesione del giocatore tramite l'accesso al portale ufficiale. Una volta effettuato il login con il proprio account Epic Games Store, l'utente può tenere traccia dei progressi registrati nelle varie sfide, il cui funzionamento è diverso dai precedenti eventi online del battle royale.

Esistono quattro diverse tipologie di sfide, ciascuna legata ad un personaggio e con una ricompensa esclusiva. Completare un solo percorso permette di sbloccare la copertura per armi e veicoli chiamata "Akatsuki". Chi riuscirà invece a portare a termine tutti e quattro i percorsi potrà mettere le mani sul bellissimo deltaplano a forma di serpente "Manda".

Ecco di seguito gli obiettivi dei quattro sentieri dell'evento:

Sentiero di Itachi: ogni 5 piazzamenti fra i primi 6 equivalgono ad 1 Distintivo

ogni 5 piazzamenti fra i primi 6 equivalgono ad 1 Distintivo Sentiero di Gaara: ogni 24 cerchi della tempesta superati equivalgono ad 1 Distintivo

ogni 24 cerchi della tempesta superati equivalgono ad 1 Distintivo Sentiero di Hinata: ogni 20 pesci catturati equivalgono ad 1 Distintivo

ogni 20 pesci catturati equivalgono ad 1 Distintivo Sentiero di Orochimaru: ogni 18 eliminazioni equivalgono ad 1 Distintivo

Per completare ogni sentiero, occorre accumulare Distintivi fino al completamento dell'obiettivo sul sito. Per chi se lo stesse chiedendo, non è possibile accumulare progressi nelle modalità speciali o in Rissa a Squadre e valgono solo le modalità singoli, coppie, terzetti, squadre della Battaglia Reale classica o di Zero Costruzioni.

Vi ricordiamo che avrete tempo fino all'8 luglio 2022 alle ore 6 del mattino per completare gli incarichi e sbloccare le ricompense.

