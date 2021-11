Fortnite x Naruto: come sbloccare emote e deltaplano gratis

A distanza di poche ore dall'arrivo di tante skin di Naruto nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 2, Epic Games ha lanciato un esclusivo evento a tempo chiamatoThe Nindo, durante il quale i giocatori possono accaparrarsi alcune ricompense in maniera completamente gratuita.

A differenza di quanto avviene di solito, per prendere parte all'evento e completare le sfide è necessario iscriversi al sito ufficiale dell'iniziativa effettuando l'accesso con le credenziali Epic Games. Una volta che avete confermato la partecipazione a The Nindo, potete accumulare punti nella sfida del giorno, la quale richiede oggi di eseguire eliminazioni in qualsiasi modalità classica, ovvero Singolo, Coppie, Terzetti e Squadre.

Ecco di seguito le ricompense, le cui immagini sono state realizzate dallo Studio Pierrot:

Emoticon Naruto Uzumaki - Giorno 1 e Giorno 5

Emoticon Sasuke Uchiha - Giorno 2 e Giorno 5

Emoticon Sakura Haruno - Giorno 3 e Giorno 5

Emoticon Kakashi Hatake - Giorno 4 e Giorno 5

Accumulando qualche punto ogni giorno si può ottenere un'emoticon, ma nel caso in cui doveste saltare un giorno potrete recuperare ogni singolo oggetto accumulando due punti nel Giorno 5. Se invece volete sbloccare anche il Deltaplano Kurama e la schermata di caricamento Lavoro di squadra Shinobi, dovete completare ogni giorno la sfida speciale, la quale vuole che si soddisfino i requisiti della ricompensa chiave giornaliera. Nel Giorno 1, ad esempio, per completare la sfida chiave bisogna ottenere 35 punti ed effettuare quindi altrettante eliminazioni.

In attesa di scoprire quali saranno le prossime sfide, vi ricordiamo che l'evento resterà attivo solo fino al prossimo 22 novembre 2021 alle ore 5:59 del fuso orario italiano.

Sapevate che Batman Fortnite Fondazione arriva domani e include il codice per sbloccare la skin gratis del Batman che Ride? Per chi non lo sapesse, inoltre, il BRUTO sta per tornare in Fortnite Capitolo 2.