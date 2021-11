Fortnite x Naruto: un leak svela tutte le skin, c'è anche Sasuke Uchiha

Proprio qualche giorno fa è stato confermato da parte di Epic Games che nei prossimi giorni arriverà la tanto vociferata collaborazione tra Fortnite Capitolo 2 e Naruto. In attesa che gli sviluppatori presentino tutti i dettagli sull'evento crossover, un leak ha svelato le skin che potremo acquistare nel negozio oggetti.

Alcuni dataminer hanno infatti messo le mani su una foto scattata a quella che sembra essere una rivista giapponese che mostra tutti i dettagli sulla particolare collaborazione. Stando ai contenuti dello scatto, non assisteremo al solo arrivo di Naruto Uzumaki, ma le skin dedicate alla popolare serie di anime e manga saranno in totale quattro: oltre al protagonista troveremo anche Sasuke Uchiha, Kakashi Hatake e Sakura Haruno. Nell'immagine vediamo anche alcuni dorsi decorativi e vi sono riferimenti agli strumenti da raccolta, sebbene non si sappia ancora nulla su di essi. Si tratta quindi di una corposa quantità di oggetti che verranno probabilmente messi in vendita sia singolarmente che in bundle che permetteranno ai collezionisti di risparmiare un bel po' di V-Buck.

In attesa che Epic Games sveli tutto il prossimo 16 novembre 2021, vi ricordiamo che l'emote di Travis Scott è stata rimossa dal negozio di Fortnite Capitolo 2.