Fortnite x Naruto, non solo The Nindo 2022: villaggio della foglia, rivali e tanti bonus!

Grazie all'ultimo aggiornamento del free to play, i giocatori possono già dedicarsi alle sfide di The Nindo 2022 in Fortnite: Battaglia Reale, ma i contenuti dedicati a Naruto non finiscono qui.

A partire dalle ore 2:00 del prossimo venerdì 24 giugno 2022, i frequentatori dell'isola potranno infatti approfittare di ulteriori eventi speciali dedicati al celebre manga. In particolare, i rivali di Naruto sono pronti ad aggiungersi alla Squadra 7, ognuno attrezzato anche di uno speciale costume:

Itachi Uchiha : stile alternativo Reparti speciali;

: stile alternativo Reparti speciali; Gaara : stile alternativo Quinto Kazekage;

: stile alternativo Quinto Kazekage; Orochimaru : stile alternativo Era del Villaggio della Foglia;

: stile alternativo Era del Villaggio della Foglia; Hinata Hyuga: stili alternativi Hinata Uzumaki e Byakugan;

Zaino di Hinata ;

; Giara della sabbia ;

; Maschera reparti speciali: include gli stili alternativi Tenzo, Kakashi, Itachi e Reparti speciali;

Piccone Kunai di Minato;

Piccone Spada Kusanag;

Deltaplano Nuvola di sabbia di Gaara;

Deltaplano Manda;

Emote Rasenshuriken;

Emote Ombra del groviglio di serpi;

Non potevano inoltre mancare all'appello degli specialitematici: Spazio anche a