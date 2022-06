Fortnite X Naruto, al via The Nindo 2022: tante ricompense con il nuovo evento speciale

Con l'arrivo del nuovo aggiornamento di Fortnite: Battaglia Reale, il free to play accoglie The Nindo 2022, un ricco evento speciale interamente dedicato all'universo di Naruto.

Dopo l'annuncio dell'arrivo di nuove skin a tema Naruto in Fortnite, parte infatti una sfida pensata per tutti gli appassionati del manga di Masashi Kishimoto. A partire da quest'oggi, martedì 21 giugno, e sino alle ore 5:59 del prossimo 8 luglio 2022, i giocatori attivi sull'isola potranno sbloccare i nuovi percorsi ispirati ai personaggi di Naruto, semplicemente dedicandosi alla Battaglia Reale di Fortnite e alle playlist Zero costruzioni.



Per partecipare, è necessario accedere al sito web di The Nindo con il proprio account Epic Games. Qui, è possibile consultare una pagina dedicata alle sfide, da portare poi avanti direttamente in-game. Di seguito, trovate tutti i dettagli sullericompense previste nell'ambito di The Nindo 2022:

Un distintivo nel percorso di Itachi sblocca l'emoticon Itachi sconvolto;

Un distintivo nel percorso di Gaara sblocca l'emoticon Gaara concentrato;

Un distintivo nel percorso di Hinata sblocca l'emoticon Hinata col Byakugan;

Un distintivo nel percorso di Orochimaru sblocca l'emoticon Sorriso di Orochimaru;

In aggiunta, cinque distintivi di un percorso sbloccano la bellezza di. Sbloccando un totale di cinque distintivi per ogni percorso, si potrà ottenere un massimo di. Con dieci distintivi di un percorso, si sblocca inoltre la. Infine, completando tutti e quattro i percorsi ci si guadagnerà la ricompensa finale: