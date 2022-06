Fortnite x Naruto: è ufficiale la seconda collaborazione, in arrivo nuove skin

È da un po' che circolano i rumor in merito ad un ritorno di Naruto in Fortnite Capitolo 3 e questa sera la notizia è stata ufficialmente confermata da Epic Games.

Al momento l'annuncio consiste esclusivamente nella pubblicazione di un'immagine e non sono stati forniti dettagli in merito ai contenuti che vedremo nel battle royale. Il team di sviluppo ha solo comunicato che l'evento prenderà il nome di Rivals e che avrà il via il prossimo giovedì 23 giugno 2022. In ogni caso i fan stanno provando ad estrapolare quante più informazioni possibili dallo scatto diffuso sui social, i cui elementi di colore rosso e nero potrebbero anticipare il debutto di una o più skin di appartenenti all'Organizzazione Alba. Molto probabilmente i nuovi elementi cosmetici verranno accompagnati anche da pezzi d'equipaggiamento che potremo trovare nel corso delle partite e non si esclude il ritorno dei Kunai, arma mitica introdotta proprio nel primo evento legato alla serie di anime e manga.

In attesa che Epic Games fornisca ai suoi fan tutte le informazioni circa la collaborazione, vi ricordiamo che proprio qualche ora fa è spuntato un leak del costume di Morbius in Fortnite Capitolo 3, il quale potrebbe aver anticipato l'arrivo dell'ennesima skin a tema Marvel nel battle royale.