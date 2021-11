Fortnite x Naruto: il Villaggio della Foglia nell'hub della modalità Creativa

Mancano ormai poche ore al debutto dell'evento crossover tra Fortnite Capitolo 2 e Naruto, grazie al quale dovremmo assistere non solo all'arrivo di quattro diverse skin ispirate ai più famosi personaggi della serie, ma anche a nuovi contenuti in game. Uno di questi riguarda la modalità Creativa ed è stato anticipato da un leak.

Mentre i dataminer sostengono che nei prossimi giorni arriverà nel gioco il Kunai sotto forma di arma mitica, un leak ha svelato che anche l'hub della modalità Creativa di Fortnite verrà stravolto in occasione dell'evento. Come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, condivisa da uno dei più conosciuti dataminer del battle royale Epic Games, l'hub si rifarà il look e somiglierà al Villaggio della Foglia che abbiamo visto nella serie di anime e manga. Non è da escludere che questa sia solo una delle tante novità in arrivo, poiché quella tra Fortnite e Naruto sembra essere molto più di una collaborazione basata sulle skin e in Giappone gli sviluppatori stanno sponsorizzando l'evento in ogni dove.

Sapevate che a dicembre arriverà anche una collaborazione tra Fortnite Capitolo 2 e The Book of Boba Fett? Vi ricordiamo inoltre che proprio nelle ultime ore sono stati definitivamente spenti i server di Fortnite in Cina.