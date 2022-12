Fortnite x NBA: tutti i dettagli sulla skin di Giannis Antetokounmpo

A distanza di qualche settimana dall'annuncio della collaborazione tra Fortnite Capitolo 4 e Giannis Antetokounmpo, il set dedicato alla stella dell'NBA è stato ufficialmente svelato dagli sviluppatori del battle royale gratis.

Lo sportivo si prepara infatti a ricevere ben due costumi appartenenti alla categoria Serie d'Icone: una versione 'standard' e quella Oplita. Il primo set include la skin di Giannis Antetokounmpo che reagisce in base al quantitativo di scudi, il dorso decorativo 'Ali della vittoria', il piccone 'Accetta linea di campo', il deltaplano 'Vittoria in volo e la copertura 'Stampa Ankara'. Il costume Giannis Oplita viene invece venduto con il dorso decorativo 'Brocchiero Fuoriclasse' e il piccone 'Doru Diamante'.

Entrambi i set verranno messi in vendita nel negozio oggetti di Fortnite Capitolo 4 a partire da domenica 25 dicembre 2022 alle ore 1:00 del fuso orario italiano. Come al solito, gli oggetti potranno essere acquistati singolarmente o in bundle, così da risparmiare qualche V-Buck.

Ad accompagnare l'arrivo dei costumi troveremo anche un'esclusiva isola della Modalità Creativa intitolata Arena da Sogno di Giannis, raggiungibile con il codice 9700-3122-7030. Si tratta di una creazione del team Beyond in cui i giocatori possono spostarsi fra le nuvole mentre devono raccogliere gemme della squadra nemica per poi consegnarle alla base, in stile Cattura la bandiera.

