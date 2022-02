Fortnite x NBA, è tempo dell'All-Star Game 2022: i giocatori votano una nuova emote

Oltre che alla conquista delle skin di Fortnite a tema Uncharted, i frequentatori del free to play possono ora cimentarsi con un'ulteriore attività in-game.

In vista dell'imminente All- Star Game 2022, il battle royale è infatti pronto ad ospitare uno speciale evento a tema NBA. Introdotta da Epic Games con il trailer che trovate in apertura a questa news, la collaborazione giunge giusto in tempo, con la manifestazione sportiva che avrà luogo tra poche ore. La 75° edizione dell'All-Star Game è infatti in programma per la notte tra domenica 20 e lunedì 21 febbraio, con inizio alle ore 2:00 del fuso orario italiano.

Tante le attività in programma per l'evento Fortnite X NBA, con i giocatori del battle royale che potranno addirittura decidere quale esultanza dell'NBA vogliono vedere trasformata in un'emote del gioco. La votazione è attiva sin da ora nel Centro All-Star NBA 75, realizzato dal team di Atlas Creative e già disponibile nell'isola di gioco. C'è tempo per esprimere il proprio parere sino alle ore 16:00 di mercoledì 23 febbraio 2022.



Per l'occasione, inoltre, i giocatori possono dirigersi al Negozio oggetti per acquistare costumi NBA vecchi e nuovi, oltre che un nuovo dorso decorativo perfetto per tifare la propria squadra preferita. Dopo l'aggiornamento 19.30 di Fortnite, è dunque il momento per la community di testare ulteriori novità.