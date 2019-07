Fortnite x Netflix: le skin di Stranger Things 3 arrivano nel negozio!

In leggero ritardo sulla tabella di marcia, le skin di Stranger Things arrivano nel negozio di Fortnite, insieme ad una serie di altri accessori come picconi, deltaplani e dorsi a tema con la serie Netflix, e non solo ovviamente.

Tra le novità del negozio di Fortnite di venerdì 5 luglio troviamo Chief Hopper e Demogorgone, Doublecross, Tendrils, Flowerprint e gli sconti sugli oggetti estetici del 4 luglio come i fuochi d'artificio, lo zainetto razzo, l'emote Rocket Spinner ed il costume Fireworks Team Leader.

Skin Fortnite Stranger Things

Chief Hopper (Skin Epica) – 1,500 V-Buck

Demogorgone (Skin Rara) – 1,200 V-Buck

Doublecross (Skin Rara) – 1,200 V-Buck

Tendrils (Copertura Rara) – 500 V-Buck

Flowerprint (Copertura Non Comune) – 300 V-Buck

Fireworks Team Leader (Skin Epica) – 1,500 V-Buck

Rocket Spinner (Emote Rara) – 500 V-Buck

Fireworks (Copertura Rara) – 500 V-Buck

Brave Bag (Dorso Non Comune) – 200 V-Buck

Color Guard (Dorso Non Comune) – 200 V-Buck

Sparkler (Emote Non Comune) – 200 V-Buck

Star-Spangled Ranger (Skin Non Comune) – 800 V-Buck

Star-Spangled Trooper (Skin Non Comune) – 800 V-Buck

I contenuti elencati saranno disponibili a partire dalle 12:00 di oggi, venerdì 5 luglio, mentre gli sconti sulle skin e gli oggetti per la Festa dell'Indipendenza scadranno alla stessa ora, avete dunque ancora poche ore per approfittare dei saldi di Fortnite.

Resta da capire invece se Epic Games lancerà oggi l'evento Fortnite x Stranger Things, al momento dobbiamo accontentarci delle skin mentre tutto tace per quanto riguarda l'evento crossover.