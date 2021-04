Fortnite x Neymar Jr: come parlare con i Personaggi Calcio e sbloccare la skin gratis

Con l'ultimo aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 sono ufficialmente arrivate le ricompense di Neymar Jr per tutti i possessori del Pass Battaglia. Le prime sfide dedicate al calciatore coinvolgono nuovi personaggi sparsi in giro per la mappa: scopriamo insieme come trovarli.

L'update pubblicato oggi ha infatti introdotto tre nuovi Personaggi Calcio, i quali si possono trovare in altrettanti luoghi della mappa. Grazie a questi NPC i giocatori possono portare a termine le prime due sfide del mini-evento legato a Neymar Jr e fondamentali per sbloccare la sua skin: "Completa gli incarichi dai Personaggi Calcio" e "Parla con un Personaggio Calcio". Si tratta inentrambi i casi di sfide molto semplici da portare a termine, dal momento che i personaggi sono situati sempre negli stessi luoghi, ovvero in prossimità dei tre campetti da calcio introdotti con l'aggiornamento odierno.

Ecco di seguito l'elenco completo dei punti d'interesse della mappa all'interno dei quali è possibile trovare un Personaggio Calcio:

Parco Pacifico: il calciatore si trova proprio sull'ormai famoso campetto a sud del punto d'interesse

il calciatore si trova proprio sull'ormai famoso campetto a sud del punto d'interesse Siepi d'Agrifoglio: in questo caso il campo, aggiunto con l'update, è situato a sud-est dell'area

in questo caso il campo, aggiunto con l'update, è situato a sud-est dell'area Moli Molesti: l'altro campo extra si trova al porto e, per la precisione, nell'angolo a sud-est

Oltre a parlare con questi personaggi per completare la prima sfida, dovreste anche accettare i loro incarichi, dal momento che per sbloccare la skin di Neymar Jr (fondamentale per completare le successive sfide), occorre portare a termine cinque diverse missioni affidate dai Personaggi Calcio.

A questo proposito, ecco l'elenco degli incarichi che potrebbero affidarvi i vari Personaggi Calcio, tutti molto semplici da completare:

Percorri distanza a piedi: non dovete fare altro che camminare per 300 metri

non dovete fare altro che camminare per 300 metri Segna un goal: posizionatevi di fronte alla porta e accedete all'inventario delle emote per selezionare il Pallone da Calcio e segnare

posizionatevi di fronte alla porta e accedete all'inventario delle emote per selezionare il Pallone da Calcio e segnare Colpisci i bersagli: per questo incarico dovete colpire tre volte i bersagli arancioni ai lati della porta e, per farlo, basta mirare poco più in alto del bersaglio e poi eseguire l'emote "Pallone da Calcio"

Come potete facilmente immaginare, al momento tutti e tre i campi da calcio pullulano di giocatori ed è molto difficile riuscire ad interagire con i Personaggi Calcio per completare le sfide. Per questo motivo, vi suggeriamo di provare a completare tutte queste missioni nella modalità Rissa a Squadre, nella quale ci sono maggiori probabilità di riuscire a portare a termine un paio di incarichi prima che qualche avversario vi raggiunga.

Prima di lasciarvi alla mappa con la posizione dei Personaggi Calcio che abbiamo realizzato per voi, vi ricordiamo che Deimos e Salva il Mondo sono alcuni dei contenuti di maggio 2021 per gli abbonati a Fortnite Crew.