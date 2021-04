Fortnite X Neymar Jr, trailer in arrivo: skin del calciatore svelata in anticipo

Come anticipato da Epic Games, la presentazione della collaborazione tra Fortnite e Neymar Jr è ormai imminente, con l'appuntamento virtuale fissato per la giornata di oggi, domenica 25 aprile.

Esattamente alle ore 18:00 del fuso orario italiano, i giocatori potranno convergere in direzione del Canale YouTube ufficiale del battle royale, per assistere alla pubblicazione del trailer dedicato alla partnership tra il free to play e il noto calciatore brasiliano. Con un certo anticipo rispetto alla tabella di marcia, tuttavia, sembra che i dettagli legati al debutto di Neymar Jr all'interno di Fortnite: Battaglia Reale abbiamo già trovato diffusione.

In particolare, l'aspetto in-game del campione del Paris Saint Germain può essere visionato direttamente in calce a questa news. Il calciatore brasiliano si presenta, come prevedibile, in divisa, con la possibilità di sbloccare alcune skin ulteriori dal sapore supereroistico. In aggiunta Epic Games ha previsto anche una serie di oggetti cosmetici aggiuntivi, anch'essi visionabili in calce. Il tutto, con in aggiunta alcune speciali missioni, sarà disponibile in Fortnite: Battaglia Reale a partire da martedì 27 aprile, per coloro che acquisteranno l'attuale Pass del free to play.



In attesa della pubblicazione del trailer della collaborazione, ricordiamo che Fortnite e COD sono stati citati come concorrenti del calcio in occasione del recente dibattito sulla Super Lega.