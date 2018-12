Fortnite X Ninja: quando e dove vedere l'evento di Capodanno

Per salutare il 2018 e celebrare l'inizio del nuovo anno, il celebre streamer Tyler "Ninja" Blevins condurrà una lunga trasmissione in diretta da Times Square a New York, ovviamente interamente dedicata a Fortnite.

L'evento Fortnite x Ninja prenderà il via alle 22:00 ora italiana e potrà essere seguito comodamente sul canale Twitch del celebre content creator. La trasmissione, sponsorizzata da Red Bull Esports, durerà ben 12 ore e andrà in onda d un'area molto vicina al luogo dove cade la celebre palla di Times Square, evento che da tempo immemore accompagna l'arrivo del nuovo anno. Durante la diretta sono inoltre attesi molti ospiti speciali, la cui identità non è ancora stata svelata, e sono previsti dei giveaway. In occasione dell'annuncio dell'evento, avvenuto durante il TwitchCon dello scorso ottobre, Ninja ha dichiarato: "Quando ho cominciato, non avrei mai immaginato di arrivare a tanto".

Tenete presente che, a causa del fuso orario, gli americani della East Coast festeggeranno l'inizio del 2019 quando da noi saranno le 06:00 del mattino. Ninja, tra l'altro, si appresta a chiudere un anno da record: con oltre 200 milioni di ore guardate dagli spettatori, il ventisettenne di Detroit si è confermato lo streamer di maggior successo in assoluto su Twitch. È inoltre diventato il primo giocatore in assoluto a raggiungere le 5.000 vittorie su Fortnite. Ha vinto il 37% dei match ai quali ha partecipato, ovvero 13.500.