Fortnite x One Piece: la collaborazione dei sogni sta per arrivare?

Nelle scorse settimane si è parlato di una nuova collaborazione di Fortnite con uno dei franchise più famosi giapponesi di sempre: parliamo di One Piece, che arriverebbe su Fortnite dopo il grande successo dei due crossover con Dragon Ball e Naruto.

L'insider Shpeshal_Nick sottolinea infatti come One Piece sia una delle tante collaborazioni in arrivo e previste per il Battle Royale, si fanno ad esempio i nomi di Final Fantasy 7 Remake (probabilmente in vista dell'uscita di FF7 Rebirth), Fantastici Quattro, He-Man and the Masters of the Universe, Devil May Cry e gli X-Men (presumibilmente per promuovere la serie animata X-Men '97).

Ma è chiaramente la collaborazione Fortnite x One Piece a stuzzicare gli animi dal momento che parliamo di una delle serie manga di maggior successo di sempre al pari del già citato Dragon Ball. Non è chiaro effettivamente se il crossover con One Piece arriverà davvero oppure no, certo è che ci sono buone possibilità, considerando gli ottimi rapporti tra Epic Games e Shueisha, editore del fumetto.

Ma non è escluso che la collaborazione possa riguardare invece la serie Netflix, magari in vista di One Piece Stagione 2. Idealmente, Epic potrebbe rendere disponibili pacchetti di skin o magari degli eventi a tema con sfide e ricompense a tema piratesco. E' presto per sbilanciarsi ma il fatto che un insider come Shpeshal_Nick si sia sbilanciato lascia ben sperare riguardo l'effettiva riuscita di questa collaborazione.