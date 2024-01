Fortnite X Pirati dei Caraibi: la skin di Jack Sparrow sta per arrivare?

Nel corso delle ultime ore sta circolando sui social la dichiarazione di un insider, il quale afferma che Fortnite si starebbe preparando ad accogliere una collaborazione con I Pirati dei Caraibi.

A sostenerlo è il noto insider Shpeshal_Nick di Xbox Era, che nel corso di un podcast ha detto che in futuro potremo utilizzare la skin di Jack Sparrow nel popolare free to play. Non si parla però di finestre temporali e non è quindi da escludere che non si tratti di uno dei contenuti del Battle Pass della Stagione 2. In ogni caso, visti i rapporti fra Disney ed Epic Games non ci sarebbe da stupirsi se il pirata interpretato da Johnny Depp dovesse fare il suo arrivo nel negozio oggetti nel prossimo futuro.

Sebbene vi invitiamo sempre ad accogliere queste anticipazioni con la dovuta cautela, bisogna anche sottolineare che nel caso di Fortnite è davvero difficile che le informazioni svelate dai dataminer o dagli insider si rivelino errate e, nella peggiore delle ipotesi, bisogna solo attendere qualche mese prima che si verifichino. L'esempio più lampante in tal senso è l'arrivo di Peter Griffin, di cui si è parlato per anni e che alla fine è arrivato in gran forma.

Sapevate che Fortnite tornerà su iOS nel corso del 2024?