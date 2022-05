Fortnite x PlayStation: temi PS4 e avatar gratis nel nuovo evento a tempo

Questa mattina è arrivato in maniera del tutto inattesa l'annuncio di una nuova collaborazione tra Epic Games e Sony PlayStation, grazie alla quale i giocatori di Fortnite Capitolo 3 potranno ottenere un gran quantitativo di ricompense che vanno oltre i semplici elementi cosmetici per il battle royale.

Lama delle scorte è una sfida obiettivo della community di Fortnite e PlayStation. A differenza degli altri eventi web, in questo caso le ricompense potranno essere sbloccate solo ed esclusivamente se verranno portate a termine le sfide globali, le quali tengono conto dei progressi di ogni singolo utente. Per prendere parte a Lama delle scorte occorre visitare il sito ufficiale dell'iniziativa e, dopo aver cliccato sul tasto per partecipare, iniziare a completare partite nelle modalità classiche o Zero Costruzioni (non valgono le modalità a tempo limitato e la Rissa a Squadre). Per avanzare nelle sfide globali occorrerà sopravvivere alle fasi della Tempesta. Va specificato che l'accesso al portale va effettuato con un account PlayStation Network associato ad un profilo Epic Games Store. Una volta entrati, potete sbloccare le ricompense di Fortnite su tutte le piattaforme, sebbene gli avatar e il tema rimangano un'esclusiva dei possessori delle console Sony.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense che si potranno sbloccare attraverso gli sforzi dell'intera community di Fortnite Capitolo 3:

Fase 1:

Tema dinamico per PlayStation 4

Schermata di caricamento estetica in gioco "Lamasnada di Fortnite"

Fase 2:

Avatar per personalizzare il profilo di PlayStation 4 e PlayStation 5

Copertura estetica in gioco "Fresca Iridescenza"

Fase 3:

Avatar per personalizzare il profilo di PlayStation 4 e PlayStation 5

Deltaplano estetico in gioco "Deltaplano Squadra Mecha"

Sappiate che Lama delle scorte è già attivo e si concluderà il 23 maggio 2022 alle ore 5:59 del fuso orario italiano. Le ricompense di Fortnite verranno distribuite automaticamente, invece il tema e gli avatar si potranno riscattare grazie ad un codice inviato come messaggio privato agli account PSN.

