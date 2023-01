Fortnite X Pokémon: il crossover che non t'aspetti in un video fan made

Per molto tempo i videogiocatori del battle royale targato Epic Games hanno sognato di poter partecipare a degli eventi dedicati ai mostriciattoli tascabili di Nintendo. E ora, il tanto atteso crossover Fortnite X Pokémon si è finalmente concretizzato grazie a un video spuntato in rete nelle ultime ore.

Nel suddetto video vediamo i personaggi più caratteristici di Fortnite sfrecciare con i propri veicoli, quando improvvisamente fa la sua comparsa il leggendario Ash Ketchum (protagonista dell'anime dedicato ai Pokémon e volto simbolo del franchise da ormai quasi un ventennio) accompagnato dai fedeli Pikachu e Charizard.

Sfortunatamente, quello che vi abbiamo proposto è un semplice video fan-made, realizzato tramite Blender dal noto artista norvegese Feraalsy. Bisognerà quindi attendere ancora a lungo prima che un potenziale crossover con i mostriciattoli di Nintendo possa davvero concretizzarsi, se mai avverrà. Ad ogni modo, c'è da dire che l'artista ha fatto un lavoro davvero magistrale. I modelli dei personaggi e le animazioni presentano un ottimo livello di dettaglio e delle discrete animazioni: non è un caso che il video sia riuscito a raggiungere quasi 2 milioni di visualizzazioni in poco tempo.

Restando in tema battle royale, la community ha da poco accolto un nuovo aggiornamento di Fortnite che ha introdotto, tra le altre cose, il gadget Scudo del Guardiano così come una serie di migliore dedicate all'interfaccia del Pass Battaglia. Trovate tutte le informazioni all'interno della nostra news dedicata.

Intanto, l'FTC ha colpito Fortnite con una salatissima sanzione. L'agenzia governativa ha contestato il comportamento di Epic nei confronti dei giocatori minorenni e delle loro famiglie, non applicando le dovute tutele per proteggere la loro privacy e applicando inoltre dei modelli commerciali predatori per quanto riguarda le microtransazioni.