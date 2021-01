Fortnite X Predator, avvistato un glitch: i giocatori diventano invisibili

Dopo un periodo denso di rumor e speculazioni legate al suo arrivo, il personaggio è finalmente approdato sull'isole di gioco, con gli appassionati che possono ora dedicarsi all'esplorazione dell'appartamento di Predator in Fortnite: Battaglia Reale.

Con la skin di Predator in Fortnite, tuttavia, il battle royale sembra aver accolto anche un glitch piuttosto particolare. Scoperto dall'appassionato attivo su YouTube come "Glitch King", quest'ultimo consente ai giocatori di mantenersi invisibili a oltranza. Per attivare il meccanismo è necessario equipaggiare un apposito equipaggiamento, ovvero il device di occultamento di Predator. Una volta utilizzato lo strumento, il content creator dimostra come sia possibile, con un trucco relativamente semplice, acquisire invisibilità permanente.

Come possibile verificare nel video disponibile in apertura a questa news, è sufficiente attendere che il profilo del proprio avatar inizi a luccicare a intermittenza. A questo punto, il content creator disconnette la sua connessione internet per un periodo di circa 15 o 20 secondi. Una volta ripristinato il collegamento, il personaggio conserverà a oltranza la sua invisibilità. Si tratta dunque di un glitch piuttosto pericoloso per gli equilibri delle partite ed è probabile che il team di Epic Games provveda a intervenire con un fix tramite i prossimi aggiornamenti di Fortnite: Battaglia Reale.