Fortnite x Predator: come infliggere danni con la visione termica attiva

Grazie al debutto dell'update 15.21 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 sono arrivate le missioni dedicate a Predator per tutti i possessori del Pass Battaglia attualmente attivo. Una di queste sfide, proprio come nel film, chiede agli utenti di infliggere danni con la visione termica attiva nei panni di Predator.

Come la maggior parte delle missioni legate alla guest star della stagione del battle royale in corso, si tratta di un compito che non richiede particolari sforzi da parte del giocatore ma solo un pizzico di fortuna. Per abilitare la visione termica non occorre infatti eliminare il Predator, dal momento che questa funzionalità non può essere attivata con gli oggetti mitici del personaggio ma con un consumabile che può essere trovato in uno dei tanti specchi d'acqua in giro per l'isola: il Pesce Termico. Per completare la sfida dovete infatti pescare una di queste creature marine nelle buche da pesca ed utilizzarle, così che possiate infliggere 100 punti danno ad un qualsiasi nemico mentre l'effetto è ancora attivo. Sappiate che valgono come nemici per la sfida anche le Guardie IO, gli Squali Bottino e i due boss, ovvero il Predator e il Mandaloriano.

Vale in questo caso il medesimo discorso fatto con buona parte degli Incarichi Cacciatore della Giungla, i quali non possono essere completati a meno che nel proprio armadietto non vi sia già la skin della creatura aliena. Per poter registrare i progressi di questa sfida e quindi completarla occorre infatti indossare il costume del personaggio e sulle nostre pagine potete trovare la guida su come sconfiggere Predator e ottenere la skin gratis del pass.

Non dimenticate anche di dare un'occhiata ai consigli su come visitare l'appartamento di Predator a Covo del Cacciatore e completare così un'altra delle missioni esclusive disponibili da oggi.