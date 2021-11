Fortnite x Radiohead: come sbloccare musica della lobby e schermata di caricamento gratis

Tra le tantissime collaborazioni che stanno arrivando negli ultimi tempi inFortnite Capitolo 2 ne troviamo anche una a tema Radiohead, il celebre gruppo musicale al quale è stata dedicata un'esperienza videoludica gratuita chiamataKID A MNESIA EXHIBITION. Scopriamo insieme come ottenere le ricompense gratuite dell'evento nel battle royale.

Come sbloccare la musica della lobby

Per ottenere la musica di sottofondo dei menu di Fortnite chiamata "Untitled v1" e ispirata all'omonimo brano dell'ultimo album dei Radiohead, Kid A Mnesia, non occorre effettuare passaggi particolari. Basta infatti riscattare il gioco gratuito dedicato al gruppo musicale su PlayStation 5 o PC (tramite Epic Games Store), assicurandovi che l'account utilizzato per il riscatto sia collegato alle piattaforme sulle quali giocate a Fortnite. Non importa che il gioco venga scaricato o avviato, poiché è sufficiente riscattare il prodotto su una delle due piattaforme e poi avviare Fortnite Capitolo 2 su un account associato per ricevere la musica della lobby.

Il nostro consiglio è quello di riscattare il prodotto sulla versione web degli store Sony o Epic Games utilizzando uno dei seguenti link al download:

Come sbloccare la schermata di caricamento

Il procedimento utile per ottenere la schermata di caricamento è ancora più semplice va effettuato direttamente in Fortnite Capitolo 2. Da oggi e fino al 23 novembre 2021 all'1:00 del fuso orario italiano sarà infatti possibile acquistare a 0 V-Buck nel negozio oggetti la schermata di caricamento Land of freedom. Insomma, non dovete far altro che avviare il gioco e accaparrarvi l'oggetto prima che venga rimosso dal negozio.

