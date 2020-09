Fortnite X Rocket League: come ottenere gratis le ricompense dell'evento Llama Rama

L'evento Llama Rama di Fortnite Capitolo 2 e Rocket League sta per iniziare, scopriamo insieme come fare per ottenere delle ricompense esclusive all'interno del battle royale di Epic Games.

Ecco di seguito l'elenco completo delle missioni a tempo:

Sfida 1: Llamas, start your engines!

Obiettivo (da completare in Rocket League): gioca una partita online su una qualsiasi playlist

Ricompensa su Rocket League: Antenna Llama Flyer

Ricompensa su Fortnite Capitolo 2: Spray Rocket League

Sfida 2: flagged for victory

Obiettivo (da completare in Rocket League): vinci 1 partita online in casual con l'antenna Llama

Ricompensa su Rocket League: copricapo Top Llama

Ricompensa su Fortnite Capitolo 2: scia Holodata Drop

Sfida 3: top of the world

Obiettivo (da completare in Rocket League): effettua 5 goal, salvataggi o assist con la testa di lama

Ricompensa su Rocket League: adesivo Loot Llama Octane

Ricompensa su Fortnite Capitolo 2: traccia musicale Rocket Groove

Sfida 4: an epic endeavor

Obiettivo (da completare in Rocket League): vinci 5 partite online su qualsiasi playlist con l'adesivo Llama (Octane)

Ricompensa su Rocket League: ruote Llama

Ricompensa su Fortnite Capitolo 2: emoticon Rocket League

Sfida 5: Llama Legend

Obiettivo (da completare in Rocket League): diventa l'MVP in una qualsiasi partita online con le ruote Llama

Ricompensa su Rocket League: Bus di battaglia + antenna Mongolfiera di battaglia, ruote Bus di battaglia e audio motore Bus di battaglia

Ricompensa su Fortnite Capitolo 2: dorso decorativo Octane RL + variante

Per riscattare le ricompense in Fortnite non dovrete far altro che avviare il gioco dopo aver completato le sfide. Assicuratevi inoltre di aver attivato il cross-save in Rocket League e che l'account Epic utilizzato sia lo stesso con il quale giocate al battle royale.