Fortnite X Rocket League: come sbloccare tutte le ricompense gratis di Llama Rama

Epic Games ha lanciato un nuovo evento crossover tra Fortnite Capitolo 2 e Rocket League intitolato anche questa volta Llama Rama. Per tutta la durata di questo particolare evento a tempo, i giocatori potranno completare delle semplici sfide e accaparrarsi una serie di oggetti gratuiti per entrambi i free to play.

Le sfide che trovate qui sotto vanno completate tutte in Rocket League e per poter ottenere le ricompense anche nel battle royale occorre assicurarsi che tutti il vostro profilo associato a Fortnite sia lo stesso di quello utilizzato con il titolo Psyonix, dal momento che entrambi fanno uso dell'account Epic Games e supportano cross-progression e cross-play.

Beyonder - Sfida 1: gioca tre partite online

Questa è una delle missioni più semplici di quest'evento, dal momento che l'obiettivo consiste solo nel completamento di tre diverse partite nelle modalità multigiocatore online di Rocket League. Non importa quindi che vinciate o perdiate, basta accedere a tre match e restare in partita fino alla fine senza abbandonare.

Ecco di seguito l'elenco con le ricompense gratuite di questa sfida:

Fortnite Battaglia Reale: spray "Sfera da battaglia"

Rocket League: punta "DJ Yonder"

Più Campana Lama - Sfida 2: ottieni 500 punti totali in partite online

La seconda missione richiede un po' di pazienza in più, visto che l'obiettivo in questo caso consiste nell'accumulare punti giocando le partite online. I giocatori più abili potranno completare questa sfida anche in un solo match, poiché i punti vengono assegnati ad ogni azione compiuta in partita e chi segna diversi gol non ha problemi a superare i 500 punti.

Ecco di seguito l'elenco con le ricompense gratuite di questa sfida:

Fortnite Battaglia Reale: schermata di caricamento "Lama-Rama"

Rocket League: inno giocatore "Campana lama"

Over Yonder - Sfida 3: effettua cinque gol, assist o parate in partite online

Per completare questa sfida dovete continuare a giocare nel multiplayer online di Rocket League fino ad accumulare un totale di cinque azioni che includono il gol, l'assist e la parata. Non importa quindi in quale ruolo vogliate giocare, eseguite cinque azioni diverse tra quelle elencate sopra e la sfida sarà chiusa.

Ecco di seguito l'elenco con le ricompense gratuite di questa sfida:

Fortnite Battaglia Reale: brano per la lobby "Tutti in pista!"

Rocket League: decalcomania Bolide "DJ Yonder"

Ombrello Reale - Sfida 4: esegui cinque spazzate e palle al centro in partite online

Questa sfida è molto simile a quella precedente, ma in questo caso le cinque azioni da eseguire sono spazzate o palle al centro. Per eseguire una spazzata occorre allontanare la palla quando si trova nei pressi della porta con un forte impatto. Palla al centro è invece molto più complesso e si ottiene colpendo la palla quando è al centro del campo, spedendola dritta nei paraggi della porta avversaria. Per velocizzare il completamento di questa missione vi suggeriamo di concentrarsi sulle spazzate, molto più semplici da fare.

Ecco di seguito l'elenco con le ricompense gratuite di questa sfida:

Fortnite Battaglia Reale: copertura per armi e veicoli "Zoom in corso"

Rocket League: ruote "Ombrello reale"

Extra-Ordinario - Sfida 5: gioca una partita online in una qualsiasi playlist delle Modalità Extra

Si tratta in questo caso di un'altra sfida incredibilmente facile e veloce da portare a termine, visto che l'obiettivo consiste nel completamento di una sola partita in una qualsiasi playlist delle Modalità Extra, che si trova nei menu del multigiocatore online.

Ecco di seguito l'elenco con le ricompense gratuite di questa sfida:

Fortnite Battaglia Reale: dorso decorativo Turbosfera!

Rocket League: titolo giocatore "Extra-ordinario"

Vincere è tutto - Sfida 6: vinci 10 partite online

Questa sfida non contiene purtroppo alcuna ricompensa per Fortnite Capitolo 2 e, a differenza delle altre, può essere completata più volte. Ad ogni dieci vittorie nelle modalità online otterrete ben 20.000 Punti Esperienza in Rocket League.

Va precisato che tutte le sfide elencate sopra sono già attive in Rocket League e lo resteranno fino alle ore 22:00 del fuso italiano del prossimo 9 aprile 2021. Sappiate inoltre che le ricompense vanno riscattate manualmente dall'apposita schermata del gioco, altrimenti non vi verranno assegnati i premi tanto in Rocket League quanto in Fortnite Capitolo 2.

