Fortnite x Rocket League Sideswipe: come sbloccare piccone e zaino gratis

A poca distanza dal lancio ufficiale della Stagione 1 di Rocket League Sideswipe, Epic Games ha deciso di dare il via ad un evento crossover tra il nuovo free to play per mobile e Fortnite Capitolo 3, così da permettere ai giocatori di sbloccare ricompense esclusive in entrambi i titoli.

L'evento, proprio come quello che ha coinvolto Rocket League e Fortnite poco dopo l'acquisizione di Psyonix da parte di Epic, prende il nome di Lama-Rama e consiste in una serie di sfide che i giocatori devono completare all'interno di Rocket League Sideswipe. Ciascuna missione permette di ottenere sia un oggetto per il gioco per tablet e smartphone che un elemento cosmetico esclusivo nel battle royale.

Ecco di seguito l'elenco completo delle sfide con qualche consiglio su come completarle:

Gioca 5 partite online in qualsiasi playlist (Ricompensa di Fortnite: Stendardo con Coccodè di Capitolo 2 Stagione 6, Ricompensa Rocket League Sideswipe: Topper - Lama top)

Si tratta di una sfida davvero semplice, poiché per essere completata basta che si portino a termine cinque diverse partite in una qualsiasi modalità online di Rocket League Sideswipe.

Gioca 10 partite online (Ricompensa di Fortnite: Dorso decorativo Bolide Octane, Ricompensa Rocket League Sideswipe: Ruote - Ombrello reale)

Si tratta di una sfida molto simile alla precedente, ma in questo caso le partite da completare nelle modalità online del gioco sono in totale dieci.

Segna 30 gol in partite online (Ricompensa di Fortnite: Spray RL GG, Ricompensa Rocket League Sideswipe: Titolo giocatore - "Extra-ordinario")

Una sfida più complessa rispetto alle prime due, poiché vi toccherà accumulare un totale di trenta gol segnati nelle varie partite giocate e il tempo impiegato nel completamento della sfida dipenderà solo dalle vostre abilità con il gioco per cellulari.

Vinci 10 partite online in qualsiasi playlist (Ricompensa di Fortnite: Scia Vampa del Rinnegato, Ricompensa Rocket League Sideswipe: Ruote - Lama)

Anche in questo caso è molto importante l'abilità del giocatore, poiché il tempo necessario ad accumulare dieci vittorie nelle modalità online di Rocket League Sideswipe dipende proprio dalla bravura nell'evitare che gli avversari possano segnare e fare quanti più gol possibili.

Ottieni MVP in tre partite online (Ricompensa di Fortnite: Piccone Spaccaturbo, Ricompensa Rocket League Sideswipe: Decalcomania Bolide - Lama pignatta)

L'ultima sfida, che è anche quella più complessa tra quelle proposte, chiede ai giocatori di ottenere il titolo di MVP in tre partite diverse nelle modalità online. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il titolo di MVP (Most Valuable Player) si ottiene posizionandosi al primo posto in classifica e, di conseguenza, essendo il miglior giocatore sul campo.

Una volta completate le sfide, vi basterà accedere a Fortnite Capitolo 3 per visualizzare a schermo il messaggio che notifica l'avvenuto sblocco dei vari oggetti legati alle missioni portate a termine. Assicuratevi in ogni caso che l'account Epic Games che utilizzate per Fortnite sia lo stesso che usate per Rocket League Sideswipe.

