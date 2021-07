Fortnite x Space Jam 2: il nuovo leak mostra le skin speciali di LeBron James

Le indiscrezioni dei giorni scorsi sull'arrivo di LeBron James in Fortnite trovano riscontro nelle ultime, importanti operazioni compiute dai dataminer del battle royale gratuito di Epic Games. Ecco allora le skin di LeBron James a tema Space Jam 2 in arrivo a breve nella dimensione sparatutto di Fortnite.

In base alle anticipazioni condivise dalla sempre attiva community di dataminer di Fortnite Capitolo 2, il kolossal free-to-play di Epic accoglierà il campione dei Los Angeles Lakers con l'aggiornamento che interesserà il battle royale (e il suo Negozio) nella giornata di mercoledì 14 luglio.

Le skin fatte trapelare dai dataminer dopo averle rintracciate tra i file inattivi di Fortnite mostrano LeBron James nella sua tenuta ufficiale dei Lakers e, naturalmente, la sua maglia Tune Squad proveniente dalla dimensione cartoonesca del film Space Jam 2 A New Legacy. Non mancano poi gli accessori delle skin tra dorsi decorativi, personalizzazioni della divisa e l'opzione per far indossare una corona al campione di basket.

Come suggerito dagli stessi dataminer, l'annuncio ufficiale della skin di LeBron James potrebbe arrivare in qualsiasi momento, specie in previsione del suo arrivo nel Negozio di Fortnite previsto (per ora solo ipoteticamente) per il 14 luglio. In attesa di ricevere ulteriori comunicazioni da parte di Epic Games, vi rimandiamo al nostro speciale su Fortnite e le novità della Stagione 7 a tema alieni.