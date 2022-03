Fortnite x Spider-Man: un leak anticipa l'arrivo di Mary Jane

Mentre i giocatori di Fortnite Capitolo 3 continuano a chiedersi quando arriverà il costume di Ezio Auditore da Assassin's Creed 2 nel battle royale gratis di Epic Games, un nuovo leak anticipa l'arrivo sull'isola di un personaggio molto amato dai fan di Spider-Man.

A confermare i rumor che circolano ormai dal debutto del terzo capitolo del gioco Epic, infatti, la skin di Mary Jane è stata scovata tra gli ultimi file del gioco. Questo significa che la donna amata da Peter Parker si aggiungerà presto alla già ricca collezione di personaggi legati all'Uomo Ragno che sono stati pubblicati nel corso dell'attuale stagione. A giudicare dalle immagini diffuse dai dataminer, sembrerebbe che in questo caso gli sviluppatori non si siano ispirati alla versione cinematografica del personaggio e che, come per Green Goblin, si tratti di una versione della ragazza ispirata a quella vista nei fumetti dell'arrampicamuri. Non si hanno purtroppo dettagli in merito agli oggetti che faranno parte del suo set, sebbene sia stato confermato l'arrivo di un piccone.

In attesa di scoprire la data d'uscita del personaggio nel negozio oggetti, vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore Epic ha sospeso tutte le vendite legate a Fortnite Capitolo 3 in Russia, seguendo quanto fatto da numerose altre aziende.