Fortnite x Spider-Man: Miles Morales è disponibile, ecco i due nuovi costumi

È giunto il momento di dare il benvenuto alle acrobazie di Miles Morales in Fortnite: Battaglia Reale, con un'ampia selezione di contenuti a tema volti a preparare i fan all'uscita in sala di Spider-Man: Across the Spider-Verse Parte 1.

I giocatori del free to play possono trovare nel negozio oggetti sia il costume Spider-Man (Miles Morales) sia il costume Spider-Man 2099. Per completare il proprio look ragnesco, gli appassionati possono inoltre contare sull'introduzione in-game degli Spara Ragnatele del Ragnoverso. Questi strumenti possono essere trovati a terra sull'isola di gioco oppure essere ottenuti tramite Lingotti Spider-Gwen. Nello specifico:

Spider-Man (Miles Morales) : il costume ha lo stile alternativo Terra 1610 e include il dorso decorativo Portale del Ragnoverso. È inoltre compatibile con il piccone Martello di Spider-Ham, equipaggiato con l'emote "Dai qua";

: il costume ha lo stile alternativo Terra 1610 e include il dorso decorativo Portale del Ragnoverso. È inoltre compatibile con il piccone Martello di Spider-Ham, equipaggiato con l'emote "Dai qua"; Spider-Man 2099: il costume include il dorso decorativo Mantello di ragnatela 2099, ed è compatibile con il doppio piccone Ascia 928, disponibile nel negozio oggetti;

Con i nuovi oggetti, i giocatori di Fortnite: Battaglia Reale possono dedicarsi al completamento delle sfide della Settimana 11, che oltre a una ricca quantità di PE offriranno come ricompensa anche il brano per lobby Seta e colonia (versione EI8HT), parte della colonna sonora di Spider-Man: Across the Spider-Verse Parte 1.



In attesa di scoprire i primi dettagli sulla Stagione 3 di Fortnite, in apertura potete trovare il trailer di presentazione dei costumi di Fortnite a tema Miles Morales.