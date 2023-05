Fortnite x Spider-Man: è ufficiale, la skin di Miles Morales sta per arrivare

Confermando i rumor di questa mattina, Epic Games ha appena pubblicato un teaser che annuncia l'arrivo di un nuovo evento a tema Spider-Man nel suo Fortnite Capitolo 4.

Per celebrare l'imminente uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse nelle sale cinematografiche, il team di sviluppo accoglierà un'altra collaborazione a tema Marvel. Dopo aver visto l'arrivo di Venom, Carnage, Spider-Gwen, Green Goblin e numerose versioni dell'arrampicamuri, è quindi arrivato il turno di Miles Morales, la cui skin è al centro di voci di corridoio ormai da più di un anno.

Sebbene il teaser di Epic Games non contenga molti dettagli su ciò che vedremo nei prossimi giorni, i dataminer sostengono che oltre alla skin di Miles Morales assisteremo al ritorno dello Spara-Ragnatela come gadget mitico e all'approdo sull'isola di Spider-Gwen sotto forma di NPC.

Non è chiaro se la collaborazione preveda o meno un secondo costume, ma in molti sperano possa trattarsi di Spider-Man 2099, una delle versioni dell'Uomo Ragno più amate dai fan e fra i protagonisti assoluti della pellicola d'animazione di prossima uscita.

In attesa di dettagli più specifici che potrebbero arrivare già domattina, vi ricordiamo che di recente è arrivata la skin di Black Goku in Fortnite Capitolo 2.