Fortnite X Splatoon: evento speciale in arrivo? Lo suggeriscono i dataminer

L'universo di Fortnite: Battaglia Reale continua ad essere oggetto di un ampio numero di analisi da parte dei dataminer, curiosi di scoprire in anticipo che cosa accadrà nel mondo di gioco.

Ebbene, le ultime segnalazioni sembrerebbero suggerire il possibile arrivo di un nuovo evento speciale, a tema...Splatoon! Il celebre e coloratissimo gioco Nintendo potrebbe invadere temporaneamente l'Isola di gioco, grazie all'organizzazione di una collaborazione. A sviluppare questa ipotesi è il noto dataminer attivo su Twitter come "HYPEX". Come potete verificare nel cinguettio disponibile in calce a questa news, l'utente riporta infatti alcune sue recenti scoperte. All'interno dei file di gioco di Fortnite sarebbero presenti riferimenti ad uno "SquidKid", un "ragazzo calamaro", dicitura che ha fatto immediatamente pensare ai protagonisti della serie di Splatoon! Che una collaborazione Fortnite X Splatoon sia all'orizzonte? Per saperlo, non possiamo fare altro che attendere!



Questo non è l'unico recente rumor relativo a possibili collaborazioni tra il battle royale ed altri franchise. Ad esempio, nel corso degli ultimi giorni, i dataminer ed alcuni avvistamenti nel mondo di gioco hanno suggerito il possibile arrivo di un evento a tema IT in Fortnite. In attesa di scoprire se dietro alle diverse voci di corridoio si cela effettivamente qualcosa di concreto, vi ricordiamo che sulle pagine di Evereyeye potete trovare utili guide alle missioni Il Ritorno della Settimana 6.