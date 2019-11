Fortnite X Star Wars: annunciato l'evento crossover

Era solo questione di tempo prima che Fortnite e Star Wars si incontrassero. Il primo è probabilmente il videogioco più popolare in circolazione, ed il secondo è un franchise storico per il cinema e non solo, e che si appresta a vivere l'ennesima seconda giovinezza.

Non solo infatti oggi è il day one di Star Wars: Jedi Fallen Order, attesissimo nuovo titolo di Respawn (qui la nostra recensione di Star Wars Jedi Fallen Order), ma tra un mese sarà al cinema l'episodio conclusivo della saga degli Skywalker, per cui le attenzioni e l'hype di tutti i fan della serie sono a livelli davvero molto alti.

Una collaborazione tra i due marchi dunque è un evento importante, anche se per il momento è avvenuto in maniera piuttosto leggera. Nel momento in cui scriviamo infatti, è già disponibile nel negozio di Fortnite una skin da Stormtrooper. E speriamo insomma che nel gioco abbiano una mira migliore che nei film.

È possibile ottenere la skin acquistandola semplicemente nel negozio, o in alternativa ottenere un codice gratuito con l'acquisto di Star Wars: Jedi Fallen Order su Epic Games Store.

Ma in arrivo potrebbe esserci anche di più: alcuni utenti hanno notato la presenza di una Star Destroyer nel cielo sopra la mappa di Fortnite. Attualmente è irraggiungibile, ma potrebbe non essere soltanto un ornamento scenico. Se avvicinandosi desse vita ad un vero e proprio evento a tema Star Wars? Staremo a vedere.

Voi che ne pensate? Nel frattempo, se foste alla ricerca di un aiuto per le sfide settimanali, ecco la nostra guida per completare le sfide nascondino.