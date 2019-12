Fortnite X Star Wars: come parare i danni con la Spada Laser e riflettere gli attacchi

I giocatori di Fortnite Capitolo 2 possono dedicarsi alle sfide del nuovo evento di Star Wars. In questa mini-guida vi mostriamo come completare la sfida che richiede di parare i danni con la Spada Laser, spiegandovi anche come riflettere gli attacchi inflitti dai nemici.

Prima di dedicarvi a questa sfida, naturalmente, sarà necessario entrare in possesso di una Spada Laser di Star Wars. A tal proposito potete consultare la nostra mini-guida che vi spiega dove trovare le Spade Laser in Fortnite 2.

Come parare i danni con la Spada Laser in Fortnite 2

Per portare a termine questa sfida a fasi dovrete parare in tutto 200 punti danno con la Spada Laser. Cosa bisogna fare per completare l'obiettivo?

Parare i danni con la Spada Laser in Fortnite è abbastanza semplice. Mentre impugnate la spada e vi trovate di fronte al nemico, tutto quello che dovete fare è tenere premuto il pulsante di mira, tasto che solitamente è mappato sul tasto destro del mouse o sul grilletto sinistro del pad.

Finché vi trovate di fronte al nemico e tenete premuto il pulsante di mira, dunque, sarete in grado di parare i colpi con la vostra spada laser, come mostrato nel video proposto in apertura. Completerete la sfida dopo aver parato in tutto 200 punti danno.

Segnaliamo che è possibile respingere solo i proiettili, e che non è possibile invece parare i colpi esplosivi come i razzi. Prestate dunque la dovuta attenzione alle armi che sta impugnando il nemico!

Come riflettere gli attacchi con la Spada Laser in Fortnite 2

Quando l'avversario si trova di fronte a voi mentre parate i proiettili con la Spada Laser, sarete in grado di riflettere alcuni colpi verso di lui, infliggendo così dei danni al nemico. Per riuscire nell'intento non vi resta che tenere premuto il pulsante di mira e avvicinarvi all'avversario, fino a quando non riuscirete a riflettere i colpi.

Parlando delle altre sfida a tema Star Wars, segnaliamo che sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come innalzare lo stendardo nei luoghi di schianto dei Caccia TIE.