Fortnite x Star Wars: come sbloccare la skin gratis di Obi-Wan Kenobi

Come largamente anticipato dai leaker, Obi-Wan Kenobi sta per arrivare in Fortnite e, in attesa di scopire se Darth Vader sarà il protagonista del pass della Stagione 3, vi spieghiamo come fare per sbloccare gratuitamente la skin del Cavaliere Jedi.

Il metodo attraverso il quale i giocatori possono accaparrarsi il costume a tema Star Wars gratuitamente è sempre il solito, ovvero partecipando ad un evento competitivo organizzato da Epic Games. Ci riferiamo alla Coppa Obi-Wan Kenobi, in arrivo nel corso del pomeriggio di domenica 22 maggio 2022 (l'ora esatta verrà comunicata dagli sviluppatori nel gioco, all'interno della sezione eventi). La competizione si basa sulla modalità coppie classica (quindi con costruzioni) e prevede anche la presenza delle Spade Laser e dei Fucili Blaster E-11. L'evento non permetterà il matchmaking e le coppie devono essere già formate al momento della ricerca del match. I giocatori potranno inoltre prendere parte ad un massimo di 10 partite durante l'arco dell'evento, così da accumulare punti e posizionarsi in classifica.

Di seguito trovate il sistema attraverso il quale avverrà l'assegnazione dei punti nel corso della competizione:

Ogni eliminazione: 1 punto

1° posto (Vittoria reale): 25 punti

2° posto: 22 punti

3° posto: 20 punti

4° posto: 18 punti

5° posto: 17 punti

6° posto: 16 punti

7° posto: 15 punti

8° posto: 14 punti

9° posto: 13 punti

10° posto: 12 punti

11° posto: 11 punti

12° posto: 10 punti

13° posto: 9 punti

14° posto: 8 punti

15° posto: 7 punti

16° posto: 6 punti

17° posto: 5 punti

18° - 19° posto: 4 punti

20° - 21° posto: 3 punti

22° - 23° posto: 2 punti

24° - 25° posto: 1 punto

Queste sono invece le posizioni della classifica alle quali verranno distribuiti i premi, ovvero il dorso decorativo e il costume estetico di gioco "Obi-Wan Kenobi":

Europa: 1° - 1.250°

NA Est: 1° - 750°

NA Ovest: 1° - 250°

Brasile: 1° - 400°

Asia: 1° - 150°

Oceania: 1° - 100°

Medio Oriente: 1° - 100°

Come sempre, possono prendere parte alla competizione solo gli account Epic Games Store sui quali è stata attivata l'autenticazione a due fattori (2FA) e con un livello account di Fortnite pari o superiore al 50 (potete verificare attraverso i menu del battle royale, tale livello non corrisponde a quello del Pass Battaglia). Chiunque non dovesse riuscire ad accaparrarsi il costume tramite la partecipazione all'evento potrà procedere all'acquisto quando sarà disponibile nel Negozio oggetti di Fortnite, ovvero venerdì 27 maggio 2022 alle 2:00 del fuso orario italiano.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti che verranno messi in vendita nel negozio, ai quali va aggiunta una schermata di caricamento disponibile solo per gli acquirenti del bundle contenente l'intero set:

Dorso decorativo Kit per deserto (incluso con il costume)

Piccone Lama di Obi Wan

Deltaplano Intercettatore Jedi

Emote Messaggio di Obi-Wan

A proposito di costumi, avete già letto i nostri consigli su come sbloccare la splendida skin gratis del Pacchetto Assassino Vulcanico in Fortnite?