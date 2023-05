Fortnite x Star Wars: come sbloccare la skin gratis Soldato Clone e l'Infiltratore Sith

Epic Games ha dato il via ad un'altra importante collaborazione con Star Wars per il suo Fortnite Capitolo 4, la quale non propone solo il ritorno delle spade laser ma anche un mini Battle Pass con tante ricompense gratuite e premium. Scopriamo insieme come fare per sbloccarle tutte.

Il funzionamento di questo pass è molto semplice: nel corso dell'evento verranno inseriti nella scheda degli incarichi due set di missioni a tempo limitato, il cui completamento farà guadagnare una valuta speciale che funge da esperienza per il Battle Pass, che sia essa la versione gratuita o quella a pagamento (da 1.000 V-Bucks).

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense gratuite del pass Trova la Forza:

Emoticon "Armata dei Cloni": Si sblocca con 1.000 punti Reputazione Galattica

Si sblocca con 1.000 punti Reputazione Galattica Gettone Scala-Livelli: Si sblocca con 2.000 punti Reputazione Galattica

Si sblocca con 2.000 punti Reputazione Galattica Schermata di caricamento "La Caduta della Repubblica": Si sblocca con 3.000 punti Reputazione Galattica

Si sblocca con 3.000 punti Reputazione Galattica Dorso decorativo "Zaino militare della Repubblica": Si sblocca con 4.000 punti Reputazione Galattica

Si sblocca con 4.000 punti Reputazione Galattica Spray "Formazione di Assaltatori": Si sblocca con 5.000 punti Reputazione Galattica

Si sblocca con 5.000 punti Reputazione Galattica Gettone Scala-Livelli: Si sblocca con 6.000 punti Reputazione Galattica

Si sblocca con 6.000 punti Reputazione Galattica Copertura per armi e veicoli "Il meglio di Kamino": Si sblocca con 7.000 punti Reputazione Galattica

Si sblocca con 7.000 punti Reputazione Galattica Emote "Piccolo Sguscio": Si sblocca con 8.000 punti Reputazione Galattica

Si sblocca con 8.000 punti Reputazione Galattica Spray "Coccarda Galattica": Si sblocca con 9.000 punti Reputazione Galattica

Si sblocca con 9.000 punti Reputazione Galattica Gettone Scala-Livelli: Si sblocca con 10.000 punti Reputazione Galattica

Si sblocca con 10.000 punti Reputazione Galattica Skin "Soldato Clone": Si sblocca con 11.000 punti Reputazione Galattica

Questa è invece la lista delle missioni disponibili al momento:

Atterra durante Trova la Forza (0/5) - Ricompensa 200 punti Reputazione Galattica

Impara le abilità della Forza presso i Varchi astrali in partite diverse (0/3) - Ricompensa 200 punti Reputazione Galattica

Esamina un forziere della Repubblica (0/1) - Ricompensa 200 punti Reputazione Galattica

Assolda un personaggio (0/1) - Ricompensa 200 punti Reputazione Galattica

Infliggi danni a un giocatore avversario che brandisce una spada laser o un blaster DC-15 (0/1) - Ricompensa 200 punti Reputazione Galattica

Distruggi oggetti con le abilità della Forza o un'arma di Star Wars (0/50) - Ricompensa 200 punti Reputazione Galattica

Raccogli munizioni nei luoghi indicati (0/250) - Ricompensa 200 punti Reputazione Galattica

Lancia minerale cinetico con un'arma di Star Wars (0/2) - Ricompensa 200 punti Reputazione Galattica

Distanza percorsa a piedi durante la notte (0/500) - Ricompensa 200 punti Reputazione Galattica

Distanza percorsa in un veicolo (0/1.138) - Ricompensa 200 punti Reputazione Galattica

Sopravvivi alle fasi della Tempesta (0/25) - Ricompensa 250 punti Reputazione Galattica

Distanza percorsa in scatto (0/1.000) - Ricompensa 250 punti Reputazione Galattica

Esiste anche una ricompensa aggiuntiva per tutti coloro i quali riusciranno a portare a termine ogni singola missione dell'evento: stiamo parlando dell'Infiltratore Sith, un esclusivo deltaplano anch'esso gratuito. In ogni caso, occorre specificare che tutte le ricompense gratis o premium dell'evento (inclusa la skin di Darth Maul) potrebbero arrivare in futuro anche nel negozio.

Sapevate che la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 4 è stata posticipata?