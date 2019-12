Fortnite X Star Wars: come trovare il Fucile Blaster e infliggere danni agli avversari

Tra le sfide dell'evento Star Wars di Fortnite 2 ce n'è una che richiede di infliggere danni con il Fucile Blaster agli avversari o ai soldati del Primo Ordine. In questa guida vi spieghiamo come portarla a termine, mostrandovi dove e come ottenere il Fucile Blaster.

Dopo avervi spiegato dove trovare la Spada Laser, di seguito vi spieghiamo dove trovare il Fucile Blaster e come usarlo per infliggere danni agli avversari o ai soldati del Primo Ordine.

Come ottenere il Fucile Blaster in Fortnite 2

Per ottenere il Fucile Blaster in Fortnite Capitolo 2 avrete bisogno di eliminare i soldati del Primo Ordine. Come vi abbiamo già spiegato sulle nostre pagine nella guida alla sfida elimina soldati del Primo Ordine con Spada Laser o da oltre 100m, i soldati del Primo Ordine possono spuntare nei luoghi di schianto dei Caccia TIE.

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, i luoghi di schianto dei Caccia TIE si trovano alle seguenti posizioni:

a sud-ovest di Sabbie Sudate

a sud-est di Parco Pacifico

a sud di Foschi Fumaioli

a nord di Corso Commercio

a sud-est di Pantano Palpitante

Una volta giunti in uno di questi luoghi di schianto, vi basta eliminare un qualsiasi soldato del Primo Ordine e raccogliere il suo Fucile Blaster. Dopo averlo fatto, per portare a termine la sfida di vi basta usare il Fucile Blaster per infliggere in tutto 400 punti danno agli avversari o ai soldati del Primo Ordine, come mostrato nel video riportato in cima.