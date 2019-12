Fortnite X Star Wars: il dorso decorativo di Baby Yoda in un simpatico concept

Che giochiate o meno a Fortnite Capitolo 2, saprete sicuramente che il battle royale targato Epic Games è stato invaso da una marea di contenuti a tema Star Wars ed è stato sede di un particolarissimo evento durante il quale JJ Abrams ha mostrato in diretta una nuova scena de L'Ascesa di Skywalker, la nuova pellicola in arrivo nelle sale a breve.

Nonostante le skin e i dorsi decorativi attualmente in vendita nel negozio oggetti di Fortnite siano piuttosto numerosi, alcuni utenti vorrebbero vedere qualcosa a tema The Mandalorian e, in particolare, dedicato al piccolo e tenero Baby Yoda, vera star dello show che sta facendo impazzire i fan di tutto il mondo. A questo proposito, qualcuno ha realizzato un bizzarro concept che mostra come potrebbe essere un dorso decorativo con il piccolo esserino verde, ispirato ai numerosi zaini presenti nel gioco che permettono di portare in battaglia piccoli animali o creature dalle forme più strane.

Non è da escludere che gli sviluppatori possano cogliere l'occasione al balzo e creare nel corso dei prossimi mesi un nuovo evento crossover dedicato al Mandaloriano, in arrivo in Italia con il lancio di Disney+ a maggio 2020.

Prima di lasciarvi all'immagine con il tenero Baby Yoda in versione dorso decorativo, vi ricordiamo che è stato appena annunciato il Calendario dell'Avvento di Fortnite Capitolo 2, periodo durante il quale sarà possibile ricevere una serie di oggetti gratuiti per la personalizzazione semplicemente effettuando il login ai server di gioco.

Nel caso in cui non lo sapeste, è attualmente possibile utilizzare le spade laser in Fortnite Capitolo 2, arma grazie alla quale potrete completare diverse sfide a tema Star Wars che vi ricompenseranno con emote e dorsi decorativi gratuiti.