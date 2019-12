Fortnite X Star Wars: elimina soldati del Primo Ordine con Spada Laser o da oltre 100m

Dopo avervi spiegato come parare i danni con la Spada Laser, in questa mini-guida alle sfide di Star Wars di Fortnite 2 vi spieghiamo come completare la missione che richiede di eliminare i soldati del Primo Ordine con una Spada Laser o da 100 metri di distanza.

Dove è possibile trovare i soldati del Primo Ordine di Star Wars in Fortnite Capitolo 2? Cosa bisogna fare per eliminarli con la Spada Laser o da 100 metri di distanza, in modo da portare a termine la sfida? Ve lo spieghiamo di seguito.

Come eliminare i soldati del Primo Ordine con la Spada Laser o da 100m

Prima di tutto dovete imbattervi nei soldati nel Primo Ordine. Dove si trovano? Come vi abbiamo già anticipato nelle nostre pagine, li potete trovare nei luoghi di schianto dei Caccia TIE, nelle seguenti location:

a sud-ovest di Sabbie Sudate

a sud-est di Parco Pacifico

a sud di Foschi Fumaioli

a nord di Corso Commercio

a sud-est di Pantano Palpitante

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare le posizioni dei luoghi di schianti dei Caccia TIE, potete consultare la mappa riportata a fondo pagina.

Una volta giunti su un luogo di schianto non vi resta che affrontare i soldati del Primo Ordine. Per completare la sfida dovrete eliminare in tutto 5 soldati del Primo Ordine, facendoli fuori con la Spada Laser (può tornarvi utile la nostra guida che vi spiega come trovare e usare la Spada Laser) o da 100 metri di distanza con un'arma da fuoco come il Blaster.

Segnaliamo che la sfida può essere completata anche nell'arco di più partite. Se vi trovate in una fase avanzata della partita e i soldati del Primo Ordine sono già stati eliminati tutti, potete proseguire la sfida nei match successivi.