Fortnite x Star Wars: Epic chiede ai dataminer di non rivelare dettagli sull'evento

A poche ore dall'inizio dell'evento crossover Fortnite x Star Wars, i rappresentanti di Epic Games esortano i dataminer di Fortnite Capitolo 2 di non mostrare il fianco agli spoiler e rivelare i dettagli di questo attesissimo spettacolo ingame dedicato al film Rise of the Skywalker.

In base a quanto asserito dal dataminer conosciuto sulla scena con il nickname di HYPEX, alcuni membri di Epic Games avrebbero deciso di contattare i dataminer per chiedere loro di non svelare i segreti dell'evento per non rovinare la sorpresa riservata a tutti gli appassionati di Fortnite.

Un messaggio che, a quanto sembra, sarebbe stato inviato da un rappresentante di Epic, riferisce ad esempio che "quello che ci attende è uno spettacolo davvero unico nel suo genere e vogliamo consentire ai giocatori di sperimentarlo per la prima volta senza alcuna idea preconcetta". I dataminer accoglieranno la richiesta di Epic Games?

Il nuovo evento Fortnite x Star Wars è in programma per le ore 20:00 italiane di questa sera, sabato 14 dicembre. La collaborazione tra Epic Games e Disney ci permetterà di ammirare in anteprima assoluta una scena tratta dal kolossal cinematografico Star Wars L'Ascesa di Skywalker, con dei regali previsti per tutti coloro che parteciperanno a questo importante crossover.