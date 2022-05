Fortnite x Star Wars, al via l'evento 2022: la Forza scorre potente nel batte royale!

Come ipotizzato (e sperato) da molti frequentatori del battle royale, le spade laser di Guerre Stellari sono tornate in Fortnite in occasione dello Star Wars Day 2022.

Con la pubblicazione dell'aggiornamento 20.30 di Fortnite: Battaglia Reale, la Forza ha infatti ripreso a scorrere potente all'interno dell'isola del free to play, grazie ad un evento speciale a durata limitata. Disponibile da quest'oggi - martedì 3 maggio -, il crossover resterà operativo all'interno di Fortnite sino al prossimo martedì 17 maggio.

In questo arco di tempo, i frequentatori del battle royale potranno approfittare di tanti contenuti speciali, a cominciare proprio dalle spade laser. Le iconiche lame di Luke Skywaker, Obi-Wan Kenobi, Mace Windu e Kylo Ren potranno essere brandite dai giocatori di Fortnite, ma non solo. Torna infatti in scena anche il Fucile Blaster E-11, che sarà disponibile nei forzieri a terra e presso i posti di blocco creati dagli assaltatori alla ricerca di Obi-Wan.

Spazio poi anche ai nuovi incarichi di Star Wars. Attivi ora fino alle ore 6:00 del 17 maggio, questi ultimi offriranno come ricompensa un landspeeder, premi in Punti Esperienza e, completandone cinque, uno stendardo dell'Impero. Infine, nel negozio di Fortnite: Battaglia Reale fanno ritorno tanti costumi a tema Guerre Stellari:

Assaltatore Imperiale

Kylo Ren

Zorii Bliss

FinnTM

ReyTM

Soldato Sith

Boba Fett

Fennec Shand

Krrsantan

Buono Star Wars Day a tutti!