Fortnite X Star Wars: un'immagine promozionale conferma l'arrivo di Kylo Ren

È ormai da qualche giorno che circolano in rete diverse immagini estratte dai dataminer di Fortnite Capitolo 2 che mostrano in movimento il costume di Kylo Ren e, a poche ore dal possibile debutto, ecco che spunta anche un banner pubblicitario che conferma l'esistenza della skin.

Oltre all'aspetto ispirato al figlio di Han Solo e Leia, sembra sia in arrivo anche un costume dedicato ad un altro personaggio della serie e presente tra le immagini oggetto di leak. Purtroppo non si hanno dettagli precisi sul prezzo dei costumi, che dovrebbe in ogni caso essere in linea con tutti gli altri e aggirarsi sui 1.500 V-Buck, ovvero circa 15 euro in microtransazioni. È molto probabile che l'arrivo della skin sia previsto per questo week-end e, per ingannare l'attesa, potete sempre ottenere in maniera completamente gratuita il deltaplano a forma di Millennium Falcon nel rifugio implementato nel gioco in occasione del lancio dell'evento natalizio.

A proposito di skin, vi ricordiamo che nelle ultime ore è apparso sul web un altro leak che mostra una mostruosa skin natalizia che potrebbe fare molto presto il proprio debutto nel negozio di Fortnite Capitolo 2.

Avete già letto i nostri consigli su come completare le sfide Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 2?