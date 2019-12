Fortnite X Star Wars: dove innalzare lo Stendardo dei luoghi di schianto dei Caccia TIE

Una delle sfide dell'evento di Fortnite 2 a tema Star Wars richiede di innalzare lo stendardo per conquistare i luoghi di schianto dei Caccia TIE. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarla, mostrandovi le posizioni dei luoghi di schianto.

Segnaliamo che questa sfida può essere completata solo nelle modalità Solo, Duo e a Squadre (e non in Rissa a Squadre.

Dove trovare i luoghi di schianto dei Caccia TIE in Fortnite 2

I luoghi di schianto dei Caccia TIE di Star Wars sono disseminati in tutta l'isola di Fortnite Capitolo 2.

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, in particolare, questi luoghi di schianto possono essere trovati alle seguenti posizioni:

a sud-ovest di Sabbie Sudate

a sud-est di Parco Pacifico

a sud di Foschi Fumaioli

a nord di Corso Commercio

a sud-est di Pantano Palpitante

Una volta giunti su un luogo di schianto, tutto quello che dovete fare è innalzare lo stendardo presente nei dintorni, prestando attenzione agli Stormtrooper che vi attaccheranno durante il processo. Preparatevi dunque al combattimento, equipaggiandovi con armi e strumenti utili allo scopo. A tal proposito, potrebbe tornarvi utile consultare la nostra guida che vi spiega dove trovare e come usare le Spade Laser in Fortnite 2.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente le posizioni dei luoghi di schianto dei Caccia TIE, potete guardare il video proposto in apertura.